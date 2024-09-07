ايران تدمر 6 الاف لغم وقذيفة لتنظيف مسار سكك "الشلامجة-بصرة"

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مياد صالحي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان بناء خط سكة حديد الشلامجة – هو أحد المشاريع العابرة للحدود المهمة لسكك حديد إيران، والذي يتم تنفيذه بسرعة، مشيرا الى انه "مضى أكثر من 50 عاما على انتظار البلدين إيران والعراق إنشاء هذا الخط حتى نتمكن من مشاهدة إنشاء خط السكك الحديدية".وأوضح ان "إزالة الألغام أحد العوائق أمام هذا المشروع، ومنذ العام الماضي وبفضل الجهود المبذولة تمكنا من إزالة الألغام بعمق حوالي 4 كيلومترات في الأراضي العراقية".وأشار صالحي إلى "اكتشاف أكثر من 6000 نوع من الألغام الحربية وقذائف الهاون"، مبينا انه "قمنا حتى الآن بتدمير المستودعات المكتشفة على ثلاث مراحل، وبالتدريج سيتم اكتشاف وتدمير الباقي، وأغلب هذه الألغام موجودة في منطقة الشلامجة حيث كان لدينا 5 طبقات من كاسحة الألغام يصل عمقها إلى 6 أمتار وعرضها 50 متراً وطولها حوالي 4 كيلومترات".وافصح عن مميزات الجسر المزمع إنشاؤه لهذا الخط، حيث بين انه يجري حالياً إنشاء الجسر على نهر أروند شمال والذي يبلغ عدد ركائزه 17 على الأرض والمياه، وهذه المرحلة معقدة للغاية من الناحية الفنية ويتم تكديسها حاليًا، ويبلغ قطر كل ركيزة مترًا ونصف المتر وعمقها 45 مترًا.وأضاف صالحي: نأمل أنه نظراً للسرعة الجيدة في تنفيذ هذا المشروع، سنتمكن من ربط الرابط المفقود البالغ طوله 36 كيلومتراً بين البلدين مع الحركة المباشرة لقطار طهران-كربلاء في القريب العاجل".