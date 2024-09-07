تعطل منصة "إكس" عن آلاف المستخدمين

ذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني لتعقب تعطل خدمات الإنترنت أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي واجهت عطلا، اليوم السبت، استمر أقل من ساعة وأثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، قبل أن تعود المنصة للعمل مجددا.

وأظهر الموقع في البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:26 بتوقيت غرينتش). وأظهر في وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت غرينتش). ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين، ولم تعلق منصة "إكس" بعد بشأن العطل.

ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين، ولم تعلق منصة "إكس" بعد بشأن العطل.