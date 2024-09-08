الكويت.. قبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط

وتضمن المرسوم الأميري "قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري".

كما صدر مرسوم أميري بـ"تعيين نوره سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عملها وزيراً للنفط بالوكالة".