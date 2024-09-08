سوريا.. انفجارات في مدن عدة وحديث عن 15 غارة "إسرائيلية"

شهدت سوريا، مساء الأحد، دوي انفجارات في مدن سورية، فيما اشارت أنباء الى نحو 15 غارة "إسرائيلية".

وأفادت مواقع إخبارية، بأن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في المنطقة الوسطى، فيما سمع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس".





الى ذلك، ذكرت إذاعة "شام أف أم" أن "القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في ريف حماة الغربي محور "طريق مصياف – وادي العيون" دون معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة". وأكدت أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة ثانية من القصف الإسرائيلي على ريف حماة".الى ذلك، ذكرت إذاعة "شام أف أم" أن "القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في ريف حماة الغربي محور "طريق مصياف – وادي العيون" دون معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة".

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بأن "نحو 15 غارة إسرائيلية حتى اللحظة"، مشيرة الى أن "هذه الضربات تعتبر الأعنف والأوسع منذ سنوات".





