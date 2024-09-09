العلم الفلسطيني فوق أكبر جسور نيويورك (صور)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا لرفع علم فلسطين كبير الحجم فوق جسر ويليامزبرغ في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية.





ومطلع ايلول الجاري، تظاهر عشرات الطلاب خارج حرم جامعة كولومبيا الأمريكية، مع استئناف الفصل الدراسي الجديد، تأييدا لفلسطين ورفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وشهد جسر ويليامزبرغ، الذي يربط مانهاتن بمدينة بروكلين، الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي تحت عنوان "أغلقوه (الجسر) من أجل فلسطين" وتم اعتقال العشرات من المشاركين فيها.ومطلع ايلول الجاري، تظاهر عشرات الطلاب خارج حرم جامعة كولومبيا الأمريكية، مع استئناف الفصل الدراسي الجديد، تأييدا لفلسطين ورفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





ألقت الشرطة القبض على عدد من الطلاب المشاركين في المظاهرة التي أكدوا فيها مطلبهم بقطع الجامعة كافة العلاقات مع الشركات المرتبطة بإسرائيل. ألقت الشرطة القبض على عدد من الطلاب المشاركين في المظاهرة التي أكدوا فيها مطلبهم بقطع الجامعة كافة العلاقات مع الشركات المرتبطة بإسرائيل.





وفي ربيع العام الجاري، شهدت الجامعات الأمريكية وعلى رأسها جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي، وضغطا على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل. وفي ربيع العام الجاري، شهدت الجامعات الأمريكية وعلى رأسها جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي، وضغطا على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.