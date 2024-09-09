دهس "جنود إسرائيليين" عند الحدود مع مصر

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين" في عملية دهس تبعها تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وقالت تلك الوسائل، "أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسا على الحدود مع مصر".

وأضافت أن "عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر"، مشيرة الى "وجود "أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود".