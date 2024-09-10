استراليا تمنع المراهقين من مواقع التواصل الاجتماعي

السومرية نيوز – دولي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن حكومته أعدت مشروع قانون يمنع المراهقين دون 14 عاما أو حتى دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ألبانيزي إنه "يأمل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي"، مشددا على أنه "يفضل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم في الملاعب بدلا من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية".

وإذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "آفة" للأطفال، أكد ألبانيزي أن مشروع القانون الفدرالي الذي يأمل إقراره سينص على حد أدنى لسن الاتصال بفيسبوك وإنستغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أنه "سيتم إجراء اختبار للتحقق من عمر المستخدم عند اتصاله بهذه المواقع في الأشهر المقبلة، قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ".

وقال "أريد أن أرى الأطفال بعيدا عن شاشاتهم و(بدلا عن ذلك) في ملاعب كرة القدم وفي أحواض السباحة وملاعب التنس".

وأضاف في تصريح عبر شبكة "إيه بي سي" الوطنية "نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأننا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر المجتمع".

وعندما سُئل مرارا عن هذا الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصيا أن يكون الحد الأدنى للسن 16 عاما.