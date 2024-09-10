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بحجة تزويد روسيا بالصواريخ البالستية.. أمريكا تهدد إيران بعقوبات جديدة
دوليات
2024-09-10 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,102 مشاهدة
شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية، وأن موسكو تستعد لاستخدامها في أوكرانيا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على طهران لتجاهلها التحذيرات الغربية بهذا الشأن.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن: "روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ الباليستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين".
هذا وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، أنه "سيقوم هذا الأسبوع بزيارة كييف برفقة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مع سعي الحلفاء الغربيين لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية".
وقال لامي خلال مؤتمر صحافي مع بلينكن في لندن: "نحن أوثق الحلفاء، لذا من مدعاة سروري أننا سنتوجه سويا، نظهر التزامنا حيال أوكرانيا"، مشيرا إلى أنها ستكون "الزيارة المشتركة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد".
وأجرى بلينكن الثلاثاء محادثات مع لامي في لندن، حيث من المقرر أن يلتقي أيضا رئيس الوزراء
كير ستارمر
بهدف إظهار العزم على مساعدة أوكرانيا وتقليص التباينات بين الجانبين حول غزة.
وتأتي زيارة بلينكن قبل أيام من زيارة من المقرر أن يجريها
كير ستارمر
الجمعة للبيت الأبيض.
ويبحث بلينكن سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواصل هجومها داخل الأراضي الروسية فيما يستمر توغل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وأعلن ستامر مرارا أنه سيحافظ على سياسة سلفه المحافظ ريشي سوناك لجهة دعم أوكرانيا بحزم في مواجهة روسيا، علما أن لندن هي من أبرز داعمي كييف.
وقالت المملكة المتحدة الجمعة إنها ستزود أوكرانيا 650 منظومة صاروخية لمساعدتها في الدفاع الجوي، وذلك إثر تحفظات أبداها الرئيس
فولوديمير زيلينسكي
عن بطء تسليم المساعدات العسكرية لبلاده.
المحرر
سعد أحمد
>>
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