بحجة تزويد روسيا بالصواريخ البالستية.. أمريكا تهدد إيران بعقوبات جديدة

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن: "روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ الباليستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين".هذا وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، أنه "سيقوم هذا الأسبوع بزيارة كييف برفقة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مع سعي الحلفاء الغربيين لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية".وقال لامي خلال مؤتمر صحافي مع بلينكن في لندن: "نحن أوثق الحلفاء، لذا من مدعاة سروري أننا سنتوجه سويا، نظهر التزامنا حيال أوكرانيا"، مشيرا إلى أنها ستكون "الزيارة المشتركة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد".وأجرى بلينكن الثلاثاء محادثات مع لامي في لندن، حيث من المقرر أن يلتقي أيضا رئيس الوزراء بهدف إظهار العزم على مساعدة أوكرانيا وتقليص التباينات بين الجانبين حول غزة.وتأتي زيارة بلينكن قبل أيام من زيارة من المقرر أن يجريها الجمعة للبيت الأبيض.