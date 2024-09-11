رد روسي صيني مرتقب على نشر صواريخ أمريكية في اليابان

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن والصين ستردان ولن يقتصر ردهما على الصعيد السياسي فحسب، إذا نشرت المتحدة صواريخ في اليابان.وكانت صحيفة "جابان تايمز" قالت في السابع من سبتمبر إن المتحدة عبرت عن اهتمامها بنشر نظام صواريخ "تايفون" متوسط المدى في اليابان، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة.بينما أعلنت الصينية، الاثنين، إجراء تدريبات وجوية مشتركة مع تبدأ خلال الجاري.وقالت الوزارة إن تدريبات "شمال متحد 2024″ ستجرى في وبحر أوخوتسك إلى الشمال، لكنها لم تذكر تفاصيل.كما ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن الجيش الروسي سيرسل قوات وجوية للمشاركة في مناورات تجريها الصين في وبحر أوخوتسك في سبتمبر.وأضافت "شينخوا" أن تهدف إلى تعزيز "مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي وتعزيز قدرتهما على الاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية".