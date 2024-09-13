مصرع طفلة وفتاتين إحداهما عروس بانهيار مبنى متهالك في القاهرة

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، تبين أن العقار كان يعاني من تصدعات خطيرة نتيجة أعمال إزالة لعقار مجاور، مما زاد من خطورة وضعه ثم انهياره.

وقال أحد أقارب إحدى الفتيات، إنها "كانت تجهز شقتها مع عريسها منذ سنوات"، في انتظار حفل الزفاف.

وذكر أحد الجيران في محيط عقار شبرا المنكوب في القاهرة، إن "العقار كان ضمن العقارات سيتم هدمها لتوسعة الشارع وأن بعض المنازل في الشارع تم تنكيسها".

وكانت قوات الدفاع المدني المصري قد انتشلت 3 جثث ونقلت مصابا إلى المستشفى بعد انهيار .