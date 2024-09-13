وحش بشري.. شاب يعتدي بالضرب على مسنة (فيديو)

شرطة وهران تلقي القبض على هذا الوحش البشري الأحمق والغبي .. بعد محاولته قتل هذه السيدة المسنة البالغة من العمر 68 سنة
الوحش البشري يبلغ من العمر (19 عام) وقام بالاعتداء ومحاولة قتل امراة مسنة (68 سنة ) داخل عمارة بحي الياسمين 02 وهران. pic.twitter.com/w13lx7Pvpl
— يوسف زغبة (@YoucefZaghba) September 12, 2024
شرطة وهران تلقي القبض على هذا الوحش البشري الأحمق والغبي .. بعد محاولته قتل هذه السيدة المسنة البالغة من العمر 68 سنة
الوحش البشري يبلغ من العمر (19 عام) وقام بالاعتداء ومحاولة قتل امراة مسنة (68 سنة ) داخل عمارة بحي الياسمين 02 وهران. pic.twitter.com/w13lx7Pvpl