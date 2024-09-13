وحش بشري.. شاب يعتدي بالضرب على مسنة (فيديو)

ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة دخول شاب باب العمارة، حيث كانت تقف امرأة مسنة فطلب منها، وفق ما جاء في الفيديو، فتح قفل المصعد، قبل أن ينهال عليها بالضرب حتى سقطت أرضا مغشيا عليها.

شرطة وهران تلقي على هذا البشري الأحمق والغبي .. بعد محاولته قتل هذه السيدة المسنة البالغة من العمر 68 سنة

البشري يبلغ من العمر (19 عام) وقام بالاعتداء ومحاولة قتل مسنة (68 سنة ) داخل عمارة بحي الياسمين 02 وهران. pic.twitter.com/w13lx7Pvpl — زغبة (@YoucefZaghba) September 12, 2024

وأبانت اللقطات الشاب وهو يحاول إزاحة جسد السيدة المغمى عليها من البهو وإخفاءه، فيما عمل على إزاحة أغراضها، ثم وثقت كاميرا أخرى منصوبة خارج العمارة، المعتدي يلوذ بالفرار.هذا وتمكنت شرطة وهران ممثلة بعناصر الأمن الحضري الثالث بئر الجير، من إلقاء على الشاب (يبلغ من العمر 19 عاما).وجاء في بيان أمن ولاية وهران أنه تم على هذا المعتدي، إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأوضح بيان الهيئة الأمنية أن المتهم قام بالاعتداء الجسدي على مسنة تبلغ من العمر 68 عاما، داخل عمارة بحي الياسمين 2 بوهران.وأشار إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.وأثار مقطع الفيديو غضبا كبيرا لدى النشطاء على مواقع التواصل، حيث وصف الشاب بـ"الوحش البشري"، فيما طالب آخرون بإنزال أشد العقوبات بحقه.