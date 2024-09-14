الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الجلالي في تشكيل الحكومة

– دولي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً يقضي بتكليف وزير الاتصالات الأسبق غازي الجلالي بتشكيل السورية.

جاء ذلك بعدما أجرى الأسد، مشاورات مع لحزب البعث العربي الاشتراكي حول تكليف لمجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الجديدة.

يشار إلى أنه بعد إجراء انتخابات أعضاء الشعب في سوريا منتصف تموز الماضي، الوزراء السوري القائم حاليا بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة.

ويرأس حكومة تصريف الأعمال في سوريا عرنوس.