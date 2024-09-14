الكويت تسقط جنسيتها عن رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين

وصدر مرسوم كويتي السبت، بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء على الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، بناء على المادة 14/2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية، إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها.وعلاء حسين، هو ضابط كويتي سابق في الجيش، تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال الغزو العراقي للكويت، وشكل ما سميت بالحكومة المؤقتة، وفي عام 1993 حُكم غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم صدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.ويقضي حسين، حاليا عقوبة المؤبد في سجون الكويت، بعد اختياره العودة من المنفى عام 2000 ومواجهة الأحكام القضائية الصادرة ضده، ويتبقى من حكم المؤبد الذي ينفذه حاليا، عامين فقط.أما الجويعد، فقد أعلنت الكويتية، اعتقاله في عام 2003 بتهمة التخابر مع أجهزة المخابرات . يشغل منصب رقيب في الحرس الكويتي.