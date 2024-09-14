ترامب يتعهد: سأحل الازمات مع وكوريا وإيران بمكالمة هاتفية

جاء ذلك بعد إعلان الشمالية عن منشأة نووية جديدة، واتهام إيران بتصدير صواريخ إلى .وخلال مؤتمر صحافي في ناديه للغولف بلوس أنجليس، أشار ترامب إلى قدراته في السياسة الخارجية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقاربًا بينه وبين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة.قال ترامب: "يمكنني حل معظم المشكلات عبر مكالمات هاتفية، وربما بلقاءات شخصية".وردًا على سؤال حول كيفية تعامله مع خصوم المتحدة المحتملين، مثل الشمالية وإيران، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، أشار إلى كشف عن منشأة تخصيب اليورانيوم وشحنات الصواريخ الإيرانية إلى .كما استشهد ترامب بتصريحات المجري فيكتور أوربان الذي قال إن "الجميع كانوا خائفين من ترامب"، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية كانوا يخشونه.وأضاف ترامب أن علاقته القوية مع زعيم الشمالية كيم جونغ أون، التي تضمنت "رسائل حب"، قد تسهم في إحياء دبلوماسيته الشخصية معه إذا عاد إلى .في المقابل، أكدت كامالا هاريس أنها لن تتعامل مع "الطغاة والدكتاتوريين" مثل كيم، مشيرة إلى أنها ستركز على تعزيز التحالفات الأمريكية لردع الشمالية في حال فوزها بالانتخابات.