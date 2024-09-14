نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في الشمال.. غارات جديدة

قرر "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، السبت، العملية العسكرية في "جبهة الشمال".







الى ذلك، أفادت قناة "الجزيرة"، بإن "غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوبي لبنان". وقالت قالت القناة "13 الإسرائيلية"، إن "رئيس يقرر العملية العسكرية على الجبهة الشمالية".الى ذلك، أفادت قناة "الجزيرة"، بإن "غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوبي لبنان".

وارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال السياسي لحركة حماس هنية في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة شكر القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني.