صاروخان "لبناني-يمني" يتواعدان في اسرائيل منذ الصباح الباكر

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية وعربية، ان صاروخا سقط شرق تل أبيب أُطلق من اليمن، فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن، سقط في غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل.وأصيب 9 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في تل أبيب، وفقا ما أفادت صحيفة .بالتزامن، سقط صاروخ من في الأعلى، وأكدت الإذاعة الإسرائيلية سقوط صاروخ أطلق من جنوب في المطلة بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات.نقلت صحيفة عن القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي بإسرائيل قوله إن الصاروخ الذي أطلق من يصل مداه إلى 1700 كيلومتر ويستغرق 13-15 دقيقة للوصول إلى تل أبيب منطلقا من .