الملك الاردني يقبل استقالة الحكومة ويكلف "جعفر حسان" بتشكيل البديلة

وكانت حكومة الأردني قدمت، الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات النواب العشرين.وأجرى الخصاونة 7 تعديلات على حكومته منذ أن كلّفه الملك في الـ 7 من الأول/أكتوبر 2020 بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.وفي 12 من الأول 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الجديدة، برئاسة .