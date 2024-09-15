من هو جعفر حسان؟

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أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، قبول الملك الثاني استقالة الوزراء، بشر الخصاونة وحكومته، وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.

وحسان (56 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس، وفق قناة المملكة وصحيفة الدستور.

وقبل تكليفه برئاسة الحكومة، شغل حسان منصب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021. قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018.

أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 اب 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من 2019.

وشغل منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب ووزير للشؤون الاقتصادية في 2018.

وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقا في الأردنية في تسعينات القرن الماضي، وفق فرانس برس.

وهو متزوج، وأب لثلاثة أولاد.

وقدم الخصاونة، الأحد، استقالة حكومته للملك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات .

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138.

وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.