استذكارا لمقتل مهسا أميني.. إضراب 34 سجينة عن الطعام في إيران

وقالت المنظمة "اليوم، في 15 سبتمبر 2024، أضربت 34 سجينة سياسية في سجن إيوين عن الطعام إحياء للذكرى الثانية لحركة "امرأة، حياة، حرية" ومقتل مهسا أميني".مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة، قد أثار احتجاجات في أنحاء البلاد".وفي الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عملية على مستوى لإجبار النساء على ارتداء الحجاب الذي بات إلزاميا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.وقد تم توقيف نساء واقتيادهن إلى مراكز الشرطة من قبل ما يعرف بشرطة الأخلاق.ووقتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأمن "اغتصبت وعذبت واعتدت جنسيا على المعتقلات" خلال الحملة الأمنية هدفت لقمع الاحتجاجات خرجت في أنحاء عامي 2022 و2023.