تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا

وأكدت الوزارة في بيان نقلته "الاناضول"، أن القوات المسلحة التركية تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد.وجاء في البيان: "قامت القوات المسلحة التركية بتحييد إرهابيين اثنين من "بي كي كي/ واي بي جي" في عمليات درع الفرات المحررة شمالي سوريا، وتحييد 4 آخرين في أسوس شمال .ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل .