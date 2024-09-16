ما علاقة أوكرانيا؟.. صديق المشتبه به في اغتيال ترامب يكشف رسالته الاخيرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرلمان ينهي القراءة الثانية لمادتين من تعديل قانون الأحوال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500197-638620923309096035.jpg
ما علاقة أوكرانيا؟.. صديق المشتبه به في اغتيال ترامب يكشف رسالته الاخيرة
دوليات
2024-09-16 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
904 مشاهدة
كشف صديق سابق للمشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب،
اليوم
الاثنين، عن الرسالة
الأخيرة
التي
تلقاها منه.
وقال ريموس سيرنيا، وهو صحفي في مجلة "نيوزويك" ومقره رومانيا، إنه "يعرف رايان ويسلي روث من الوقت الذي أمضياه معا في أوكرانيا".
وأضاف سيرنيا أنه "انفصل عن روث بعد أن أرسل رسالة يطلب
فيها
المساعدة في الحصول على تأشيرات للمتطوعين الذين يريدون القتال من أجل أوكرانيا".
وقال سيرنيا إن "روث أراد القتال في أوكرانيا لكن "لم تكن هناك فرصة" بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية".
ووصف سيرنيا روث قائلا: "في بعض الأحيان يشبه الطفل إلى حد ما، دعنا نقول ذلك. عاطفي للغاية".
وأضاف: "في 14 آب 2023 حاول روث إحضار بعض الأشخاص من آسيا إلى أوكرانيا، لكنهم كانوا بحاجة إلى التأشيرة، والتأشيرة ليست بهذه السهولة. بالطبع، كان الأمر خارج نطاق صلاحياتي. لم أستطع مساعدته بأي شكل من الأشكال".
لم يستجب سيرنيا لطلب روث، معتقدًا أنه سينتهك أخلاقيات الصحافة.
وتابع: "ربما كان روث يعتقد أن ترامب ليس صديقًا لأوكرانيا. ربما إذا فاز ترامب اعتقد روث أن الدعم لأوكرانيا سيتوقف".
وتداولت مواقع إعلامية لقطات لروث تعود لمقابلة أجراها في العام 2022 مع "نيوزويك رومانيا"، حيث تحدث صراحة عن آرائه المؤيدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وجهوده لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب
كييف
.
وأشار
تقرير
لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن ريان ويسلي روث، المشتبه به في حادث إطلاق النار بملعب الغولف حيث كان ترامب متواجدا، يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
وذكرت
الشبكة
أن ريان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما، تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء الخدمة السرية، وذلك بعدما سمعوا إطلاق رصاص في
نادي
ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وبحسب
الشبكة
فإن المشتبه به يعيش حاليا في هاواي، وسبق له أن دخل في عشرات المصادمات مع الشرطة، يعود بعضها إلى التسعينيات.
المحرر
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟
07:30 | 2024-09-16
"إف بي آي": إطلاق النار بملعب ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال
17:35 | 2024-09-15
تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب
03:01 | 2024-09-14
هل هي محاولة اغتيال ثانية.. ترامب ينهي مقابلة بشكل مفاجئ: نحن في خطر
02:17 | 2024-08-23
ترامب
محاولة اغتيال
اوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رونالدو لن يأتي الى بغداد
رياضة
26.83%
03:46 | 2024-09-15
رونالدو لن يأتي الى بغداد
03:46 | 2024-09-15
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
محليات
26.02%
17:15 | 2024-09-15
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
17:15 | 2024-09-15
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
رياضة
25.27%
10:46 | 2024-09-16
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
10:46 | 2024-09-16
ظاهرة مخيفة تنتشر في العراق.. 357 ألف حالة مسجلة خلال 4 سنوات
محليات
21.88%
13:56 | 2024-09-15
ظاهرة مخيفة تنتشر في العراق.. 357 ألف حالة مسجلة خلال 4 سنوات
13:56 | 2024-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يعلن سحب قواته بشكل كامل من النيجر
13:50 | 2024-09-16
من لنكولن إلى ترامب.. لمحة عن محاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الأميركيين
09:54 | 2024-09-16
السعودية: ماضون في بناء أول محطة نووية
09:10 | 2024-09-16
روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون عسكري
08:35 | 2024-09-16
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا
07:51 | 2024-09-16
حاول تجنيد أفغان.. من هو رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية؟
07:30 | 2024-09-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.