الجيش الأمريكي يعلن سحب قواته بشكل كامل من النيجر

– دولي

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم" الاثنين، أن المتحدة أنهت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر.

وقالت القيادة في بيان: ان الأمريكية ووزارة دفاع تعلنان استكمال سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من الدولة الإفريقية”، مشيرة إلى أن "العملية، بدأت في 19 ايار الماضي، اكتملت فعليا في 15 ايلول الجاري".

وأضاف البيان أن "التعاون والتواصل الفعال بين جيشي المتحدة والنيجر ضمنا أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا"، مؤكدا أن "العملية مرت دون أي صعوبات وفي الموعد المتفق بين الطرفين".

وفي اذار، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا قسرا على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك حوالي 1100 عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم يتمركزون في قاعدة جوية بالقرب من أغاديز.