شاهد.. لحظة اعتقال المشتبه بإطلاق النار على ترامب

– دولي

نشرت شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأميركية، على صفحتها في فيسبوك، الاثنين صوراً ومقطع فيديو لعملية ملاحقة واعتقال المشتبه به في عملية إطلاق النار بمحيط الغولف الذي تواجد به المرشح الرئاسي في مدينة بالم بيتش، الأحد.

وبحسب مصادر إعلامية أميركية، فرّ المشتبه به بسيارة سوداء تم تعقُبها بعدما نجح شاهد عيان في تحديدها.

وخلال الملاحقة، تم إغلاق أحد مخارج الطريق السريع على سيارة ريان ويسلي روث (58 عاماً)، بعد هروبه من موقع الحادثة التي ترجح سلطات أنها محاولة اغتيال ثانية لترامب.

ووجهت محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا، الاثنين، تهمتين لروث، الأولى حيازة سلاح ناري من قبل مجرم مُدان، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي ممسوح.

وتم تحديد جلسة الاحتجاز في 23 سبتمبر، كما تم تحديد جلسة الاتهام في 30 ايلول.

ومن المتوقع أن توجه إلى روث تهم أخرى خلال جلسة استماع إضافية ستُعقد لاحقاً.

وبدا روث في الجلسة الأولى المقتضبة، هادئاً وأجاب بـ"نعم" بنبرة خافتة على أسئلة عدة وجّهها إليه القاضي رايون ماكيب من المقاطعة في فلوريدا.

مكتب الفدرالي أعلن في وقت سابق، أن المرشح الجمهوري للانتخابات المقررة في الخامس من الثاني، كان على ما يبدو هدفاً لمحاولة اغتيال الأحد في فلوريدا.