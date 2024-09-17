تحطم مروحية رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا

ونقلت قناة (ZBC) الزيمبابوية عن وزير الإعلام في البلاد جينفان موسوير قوله إن "من المفترض أن يستقل الرئيس منانغاغوا الطائرة التي تحطمت، إلا أنه لم يكن على متنها حين وقع الحادث.وأضاف الوزير أن "الحادث وقع يوم الأحد الماضي، في مدينة ماسفينغو، بعد حفل وضع حجر الأساس واحتفالات يوم (مونهوموتابا) التي حضرها الرئيس إيمرسون منانغاغوا".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن زيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، أنه لا يعتزم تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.يذكر أن الرئيس، البالغ من العمر 82 عاماً، الذي تولى السلطة منذ عام 2017 من حزب "الاتحاد الأفريقي" الحاكم طلب اختيار شخص آخر ليحل محله، بينما يستعد للتقاعد مع ولايته في عام 2028.