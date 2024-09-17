اعتقال مغني شهير

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ألقت السلطات الفيدرالية على شون كومبس، مغني الراب، المعروف باسم بف دادي، بناء على لائحة اتهام سرية، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

ويأتي اعتقال قطب الموسيقى في مانهاتن مساء الاثنين، بعد أشهر من الدعاوى المدنية تتهمه بالاتجار بالجنس والإساءة الجنسية والاغتصاب.

وقال محاميه لوكالة "رويترز": "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار متابعة ما نعتقد أنه محاكمة غير عادلة للسيد كومبس من قبل مكتب المدعي العام الأميركي".

وذكر أن "كومبس انتقل طواعية إلى نيويورك تحسبا للاتهامات".

وأفاد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "في وقت سابق من هذا المساء، ألقت السلطات الفيدرالية على شون كومبس، بناء على لائحة اتهام سرية. ونتوقع أن نتحرك لكشف النقاب عن لائحة الاتهام في وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت".

وتم على كومبس في بهو فندق في مانهاتن، وفقا لشخص مطلع على عملية الاعتقال تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث علنا.

الجدير بالذكر أن عملاء فيدراليين من الأمن الداخلي الأمريكي داهموا منزلين لمغني الراب في وميامي في 25 آذار الماضي حيث واجه سلسلة من الاتهامات المختلفة.

وبعد يوم من المداهمات، وصفها محاميه بأنها "استخدام صارخ للقوة على المستوى العسكري"، وقال إن المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وصدر مؤخرا حكم غيابي بقيمة 100 مليون دولار على دادي في 9 أيلول بشأن اعتداء جنسي مزعوم في حفل عام 1997 ضد ديريك لي كارديلو سميث، وهو سجين رفع الدعوى القضائية ضد كومبس، متهما إياه بتخديره والاعتداء جنسيا في حفلة قبل 30 عاما.

ونفى كومبس (54 عاما)، بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه. ووصف محاموه الدعاوى القضائية واتهاماتهما بأنها استيلاء على المال، و"لا أساس لها" و"مقززة".