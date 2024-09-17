"العقل" يقترح أنسنة المقابر بالسعودية على غرار نظيرتها في لندن وباريس لهذا السبب

*"العقل" يُقدم اقتراح "انسنة المقابر" لهذا السببقام الكاتب “عقل العقل” بتقديم اقتراحه حول "أنسنة المقابر"، وذلك بعد أن شاهده في بعض البُلدان الأوروبية، والتي يتم من خلالها القيام بوضع الزهور والورود والقيام بالترقيم، ولعل من أبرز أسباب هذا الاقتراح هو “السماح للنساء بزيارة المقابر".*ما معنى أنسنة المقابر؟أشار إلى أن "أنسنة المقابر" يُشير إلى مُعالجة كافة الأمور في المقابر ينتج عنها تشوهات بصرية، حيث يتم تحسين المشاهد من خلال وضع الورود والأزهار وغيرها، فضلاً عن السماح لدخول النساء إلى المقابر.*اقتراح "العقل" حول مقال "أنسنة المقابر"على سياق مُتصل أيضاً قام الكاتب الصحفي "عقل العقل" بنشر مقالة أنسنة القبر أوضح خلالها بأنه يشعر بالألم من عدم السماح للسيدات للقيام بزيارة القبور لزويهم الذين رحلوا إلى الرفيق الأعلى، وأضاف بأنه يرجو أن يتم تقديم أي مُقترحات جديدة بعيدة تماماً عن مُبررات تقوم بتحريم دخول السيدات إلى المقابر.من جِهة أخرى أضاف العقل أيضاً خلال مقالته أن كافة الأشخاص الذين يقومون بزيارة أحباءهم في قبورهم يجدون عديدين، وفي الوقت الحالي تتواجد "الرقمنة" وكافقة البيانات الخاصة بكل قبر وبذلك يسهل على زائري المقابر الوصول إلى أصحاب القبور، وفي ذلك جهود مبذولة من قِبل الهيئات ذات صِلة بهذا الأمر.*أنسنة المقابر في أوروباأضاف “العقل” أيضاً مُوضحاً في مقاله أن هُناك العديد من الدول الأوروبية مثل “باريس” و “لندن” تتعامل مع المقابر بشكل مُختلف، ولذلك تظهر تِلك المقابر بشكل جميل جداً، وذلك فضلاً عن الورود والأزهار تنتشر في كافة الطرقات المؤدية إلى المقابر، وذلك بالإضافة إلى بيانات المتوفين والأسماء الخاصة بهم والفترة عاشوا بها.