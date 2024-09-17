بعد الانفجار "التقني".. الصحة اللبنانية تطالب بالاستنفار لأقصى درجة

تعرضت أجهزة يحملها عدد من عناصر حزب الى قرصنة إسرائيلية الأمر الذي أدى الى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.وطلبت الصحة العامة من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.وجاء في البيان: "صدر عن عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بصيغة عاجل طلب من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية".كما طلبت الوزارة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers ان يعمدوا إلى رميها بعيدا عنهم بشكل فوري.ويستخدم حزب هذا النظام "بايجرز" للتواصل بين عناصر الحزب.وتطلب العديد من المستشفيات التبرع بالدم. وتداولت مواقع التواصل فيديوات لأشخاص مصابين كانوا يحملون هواتف لاسلكية بين أيديهم.