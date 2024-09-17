بينهم السفير الإيراني.. ارتفاع عدد المصابين بهجوم "بايجر" في لبنان إلى ألف

وقالت مصادر أمنية لرويترز، ان "أكثر من 1000 شخص أصيبوا في في تفجير أجهزة اتصال محمولة" مبينة ان "أجهزة الاتصال انفجرت بلبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب في الأشهر القليلة الماضية".ونقلت جورنال عن مصادر مطلعة، ان "أجهزة الاتصال المستهدفة في كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب مؤخرا".وقالت مصادر من حزب الله، ان "بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها".وقالت مصادر أخرى مقربة من الحزب اللبناني، ان "أجهزة الاتصال مزودة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد".