ارتفاع حصيلة انفجار أجهزة لا سلكية في لبنان الى نحو 2000 مصاب

وقالت المصادر اللبنانية لوكالة " RT" الروسية، إن "الاجهزة تفجيرها بضغطة زر واحدة من إسرائيل، يستخدمها أعداد كبيرة من عناصر "حزب الله"، وتستخدمها أطقم طبية وسيارات الإسعاف، وهو سبب تزايد أعداد المصابين في تلك العملية".وأضافت المصادر أن "جميع مستشفيات تشهد زحاما كبيرا من المصابين في تلك العملية، وقع مصابين في جميع الأنحاء اللبنانية من الجنوب حتى بيروت".وشددت على أن "ما حدث هو أمر خطير يؤشر على تطور الحرب بين إسرائيل ولبنان، ويكشف عن ما أخطر سوف تشهده الساعات القادمة، لأن إسرائيل بدأت عملياتها فعليا ضد لبنان".وأصيب المئات من عناصر حزب اللبناني جراء انفجارات صغيرة ضربت أجهزة الاتصالات الخاصة بهم في عديد من المناطق اللبنانية، فيما اعتبره مسؤول من الحزب "أكبر اختراق أمني حتى الآن".وتداول ناشطون عشرات الصور ومقاطع الفيديو تُظهر شباناً مصابين في الشوارع، وسط حالة من الذعر الشديد ضربت السكان نتيجة الانفجارات الغامضة، استهدفت أجهزة اتصال محمولة يستخدمها عناصر حزب .وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في هجوم سيبراني استهدف وسوريا.وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الهجوم السيراني الذي ضرب الأجهزة اللاسكلية وتسبب في إصابة المئات هو هجوم إسرائيلي.وأعلنت الصحة اللبنانية، الاستنفار إلى أقصى درجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات اللبنانية، في ظل توافد أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة على المستشفيات، وتبين بصورة أولية أن الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.وأعلن حالة الاستنفار العامة في المستشفيات اللبنانية بناء على طلب الوزارة، في جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات والاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.