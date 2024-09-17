واشنطن تعلق على انفجارات "أجهزة الاتصال" في لبنان

قال المتحدث باسم الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن واشنطن "غير ضالعة" في موجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال في طالت عناصر في حزب .





ولفت إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في على محادثات وقف إطلاق النار في .



وأشار إلى أن واشنطن ليست لديها أي تقييمات بشكل أو بآخر عن هوية المسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وتجمع معلومات عن الحادثة لكنها غير ضالعة .



كما اعتبر أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، داعيا إيران إلى عدم انتهاز هذا الوضع لزيادة حالة عدم الاستقرار، وتجنب تصعيد التوترات.



وكشف بدوره أن واشنطن تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب . وأوضح ميلر، في مؤتمر صحفي، أن المتحدة ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، معبرا عن قلق بلاده من "أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط".ولفت إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في على محادثات وقف إطلاق النار في .وأشار إلى أن واشنطن ليست لديها أي تقييمات بشكل أو بآخر عن هوية المسؤول عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وتجمع معلومات عن الحادثة لكنها غير ضالعة .كما اعتبر أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، داعيا إيران إلى عدم انتهاز هذا الوضع لزيادة حالة عدم الاستقرار، وتجنب تصعيد التوترات.وكشف بدوره أن واشنطن تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب .

يشار الى أن انفجارات متزامنة وقعت لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.