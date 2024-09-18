وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة يستخدمها عناصر جماعة "حزب الله" اللبنانية بشكل متزامن.وقال هسو إن الأجهزة تعرضت للانفجار صنّعتها في أوروبا لديها في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.وأضاف: "المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".ولم يكشف هسو عن اسم الشركة قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.وتابع: "نحن مسؤولة وهذا أمر محرج للغاية".