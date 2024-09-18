اندلاع حرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني اثر انفجارات الضاحية الجنوبية ببيروت

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية، اندلاع حرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني اثر انفجارات الضاحية ببيروت.

وقالت وسائل إعلامية في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "الانفجارات وقعت في الضاحية ببيروت، تسببت باندلاع الحرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني".

وأفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى "انفجارات" جديدة في عدد من الأجهزة اللاسلكية.