أول تعليق سعودي على تفجيرات أجهزة اتصالات حزب الله: ستؤدي لتوتر اقليمي

وقتل 12 شخصا وأصيب قرابة 2800 بجروح بينهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء (بيجر) في أنحاء بشكل متزامن، واتهم حزب إسرائيل بالوقوف وراء التفجير.وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية قال السفير السعودي إن "تفاقم الصراع وتصاعده إقليميا قد يؤدي إلى تمدده خارج منطقته وإلى العالم في سيناريو لا أحد يرغب في حدوثه."وشدد الدبلوماسي السعودي على أن الصراع في حال خرج من منطقته "لا نملك القدرة الكافية لممارسة الضغط لإبقائه داخل الصندوق".وجدّد تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب في المخاوف من توسّع التصعيد في المنطقة على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع .ويستخدم أعضاء حزب من مقاتلين وطواقم صحية وإدارية، نظام "بايجرز" للتواصل، وهي أجهزة استدعاء لاسلكية، بديلا من الهواتف الجوالة بسبب اختراق الكيان الصهيوني لشبكة الاتصالات في .ومنذ بدء الحرب في قطاع قبل نحو عام، تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا يوميا للقصف بين الكيان الصهيوني وحزب الله، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.وحمّل حزب في بيان الثلاثاء إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي"، وقال إنها "ستنال بالتأكيد قصاصها العادل"، في حين لم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن التفجيرات.