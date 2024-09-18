لبنان تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث تفجير أجهزة الاتصال

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، ان حكومة تصريف الأعمال ميقاتي، وجه دعوة الى الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث جريمة الصهيونية المتمثلة بتفجير أجهزة الاتصال في لبنان".فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق، الأربعاء، أن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب من 100 شخص في البقاع شرقي البلاد؛ جراء انفجارات بعبوات أجهزة اتصال محمولة".