ارتفاع لضعفين.. حصيلة جديدة لضحايا تفجيرات اليوم في لبنان

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تابعته السومرية نيوز، إنه تم تسجيل "9 شهداء وأكثر من 300 مصاب في حصيلة للتفجيرات الجديدة طالت أجهزة لاسلكية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، أن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب من 100 شخص في البقاع شرقي البلاد؛ جراء انفجارات بعبوات أجهزة اتصال محمولة.وقال أمني لـ"رويترز" إن "هناك مئات الإصابات بانفجارات جديدة الأربعاء في لبنان".وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات جديدة، يُعتقد أنها لأجهزة لاسلكية، تزامنا مع تشييع جنازات قتلى تفجيرات الأمس.كما نشبت حرائق في عدد من الشقق والسيارات نتيجة الانفجارات الأخيرة في أجهزة لاسلكية يستخدمها عناصر "حزب الله".وأوضحت الوكالة الرسمية في أن عددًا من الجرحى في بعلبك "نقلوا إلى مستشفيات المنطقة نتيجة عدوان سيبراني جديد استهدف، إضافة إلى أجهزة البيجر، وسائل اتصالات لاسلكية".