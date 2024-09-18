مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً يوم الجمعة لبحث تفجيرات لبنان

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قرر الأمن الدولي، عقد يوم الجمعة المقبل لبحث التفجيرات في .

وذكرت وسائل إعلامية ان " الأمن الدولي قرر، عقد يوم الجمعة المقبل لبحث التفجيرات في لبنان".

يذكر ان شهد امس واليوم سلسلة انفجارات لأجهزة اتصال اللاسلكي اثر هجوم سيبراني إسرائيلي أدى الى استشهاد من 20 شخاص واصابة الآف بجروح.