تعود للعام 1496.. عملة نادرة تباع برقم خيالي في الدنمارك

هذه القطعة النادرة ليست مجرد عملة قديمة، بل تحمل في طياتها إرثًا تاريخيًا فريدًا، إذ تعود إلى عهد الملك الدنماركي هانز، الذي حكم في نهاية القرن الخامس عشر.العملة صُكّت في عام 1496، أصبحت حديث الجميع بسبب قيمتها التاريخية والمالية على حد سواء. وما جعلها مثار اهتمام وجذبٍ لهواة المقتنيات النادرة والمؤرخين على حدٍ سواء، هو تاريخها الطويل وارتباطها بإحدى أهم الفترات الملكية في تاريخ . الملك هانز، الذي حكم بين 1481 و1513، كان له دور بارز في نفوذ وتعزيز مكانتها السياسية في أوروبا.خلال المزاد، شهدت القاعة تنافسًا حادًا بين المزايدين الذين تنافسوا بشراسة للفوز بهذه التحفة النادرة. ما جعل الصفقة استثنائية هو أن العملة تمكنت من تحطيم القياسي لأغلى عملة دنماركية يتم بيعها في مزاد على الإطلاق. وقد أوضح منظمو المزاد أن هذه العملة تعتبر واحدة من بين عدد قليل جدًا من القطع المماثلة بقيت على مر القرون، ما يرفع من قيمتها الفنية والمالية.هذه الصفقة أثارت اهتمامًا واسعًا ليس فقط بين الخبراء والمقتنين، بل بين الجمهور العام أيضًا. العملات القديمة مثل هذه تحمل قصصًا تعود لعصور مضت، وتجسد لمحات من حياة وسلطة الملوك الذين حكموا في تلك الفترات.ورغم أنه لم يتم الكشف عن هوية المشتري، فإن ما يجعل الحدث أكثر إثارة هو الإشارة إلى أن هذه العملة ربما قد تُعرض قريبًا في متاحف عالمية، متاحة لعشاق التاريخ للاطلاع عليها عن قرب.