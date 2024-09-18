من أجل المشاهدات.. امرأة تفتعل حادثة انتحارها

– دولي

كشفت المصرية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" يُظهر امرأة تحاول الانتحار، مستخدمة أداة حادة، وتحدث إصابة لنفسها في الرقبة.

وقالت الداخلية، في بيان إنه "بالفحص والتحري، تبين أن المرأة في مقطع الفيديو هي ربة منزل، تقيم بدائرة قسم شرطة أول محافظة أسيوط. واُسْتُدْعِيَت للتحقيق، وأثناء المعاينة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جسدها".

وأضاف البيان أنه "عند مواجهتها بالمقطع، أقرت المرأة بأنها افتعلت محاولة الانتحار، واستخدمت (كتر) مزيفًا مع وضع كمية من الصبغة الحمراء على رقبتها، وذلك بهدف خداع ابنتها بأنها ستحاول الانتحار إذا حاولت الخروج من المنزل".

وبررت المرأة هذا السلوك بأنها كانت تهدف إلى زيادة عدد المشاهدات على حسابها في تطبيق "تيك توك" بغرض الربح المالي.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأة بعد الاعتراف بتزييف الحادثة واستغلالها لأغراض "مادية".