لبنان يصدر قرارا بمنع حمل "البيجر" وأجهزة النداء داخل الطائرات

– دوليات



وجهت للطيران المدني اللبناني، الخميس، تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في رفيق الحريري بالعاصمة بيروت يقضي بمنع نقل أي جهاز "بيجر" Pager أو لاسلكي Walkie Talkie على متن الطائرات.

وجاء في التعميم:



"يطلب من كل شركات الطيران العاملة في رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار. يعمل بهذا التعميم فور صدوره".