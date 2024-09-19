النائب العام الفنزويلي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

وقال صعب في مؤتمر صحفي: "يعلن مكتب المدعي العام عن تعيين مدعين عامين متخصصين في هذه القضية، باشرا الإجراءات الجنائية ذات الصلة، ويقومان الآن بإعداد أوامر اعتقال بحق المواطنين التالي أسماءهم: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والأمينة العامة لمكتبه كارينا ميلي ووزيرة الأرجنتينية باتريشيا بولريتش".ووفقا له، فإن مكتب المدعي العام الفنزويلي يتهم ميلي وأعضاء حكومته بـ "السرقة المشددة" وغسيل الأموال، وأضاف أن "مكتب المدعي العام يحقق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين بسبب حوادث استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين، حيث "سيتعين عليهم أن يحاسبوا أمام عن الأفعال ارتكبوها ضد شعب الأرجنتين"، وفي رأي صعب فإنه من الممكن التحقيق في تصرفات الأرجنتينية في فنزويلا على أساس الولاية القضائية .