الكشف عن التحقيقات الاولية بشأن تفجيرات لبنان

ووفقا للرسالة أرسلت إلى الأمن التابع للأمم المتحدة، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.وأضافت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.ومن المقرر أن يجتمع الأمن الدولي الذي يضم 15 لمناقشة التفجيرات، الجمعة.وأسفرت الهجمات استهدفت أجهزة الاتصال تستخدمها عناصر حزب عن مقتل 37 وإصابة نحو 3 آلاف.