اختفاء رجل الاعمال الذي ورّد أجهزة البيجر لحزب الله "بشركة وهمية"

رجل الأعمال الهندي المولد رينسون خوسيه (39 عاما) مدرج على قائمة مالكي بلغارية وهمية، قيل أنها دفعت للوسيطة المتعلمة في بريطانيا كريستيانا أركيدياكونو بارسوني 1.3 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة معقدة نظمتها الموساد للحصول على أجهزة النداء.ومن المفهوم أن خوسيه، الذي انتقل إلى في عام 2015 بعد فترة عمل لمدة عامين في استشارات الهجرة في لندن ، قد غادر في رحلة عمل مخططة مسبقًا يوم الثلاثاء، لكن رؤساء العمل في مؤسسته الإعلامية الرئيسية، وهي مجموعة NHST الإعلامية النرويجية، لم يتمكنوا من الوصول إليه منذ ذلك الحين - ويقال إنهم اتصلوا بجهاز الاستخبارات المحلي النرويجي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد أن علموا بارتباطه بالهجمات في في وقت متأخر.أعلنت شرطة هذا المساء أنها "بدأت تحقيقات أولية في المعلومات التي ظهرت"، فيما قالت إحدى صديقاته إنها شعرت بالصدمة عندما وجدت اسمه مرتبطًا بالقصة - ووصفته بأنه رجل ذو "قلب كبير"، مضيفة: "لقد أحبه كل من حولي. لقد احتفظ بشعره لسنوات عديدة حتى يتمكن من التبرع به لمرضى . هذا هو نوع الشخص الذي رأيته".وأضاف المتحدث باسم أوني جروندال: "نحن على علم بالمعلومات، لكن ليس لدينا تعليق على الأمر حتى الآن".ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن المواطن النرويجي السيد خوسيه كان على علم بأي شكل من الأشكال بالمؤامرة السرية لتعبئة أجهزة النداء بالمتفجرات العالية، أو على علم بأن المشتري النهائي، كريستيانا بارسوني أرسيداكونو التي نفت تورطها في المؤامرة، كانت تعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.كانت الشركة الوهمية، نورتا جلوبال المحدودة، مسجلة في مبنى سكني في بودابست يضم ما يقرب من 200 أخرى، وجاء في النص الموجود على موقعها الإلكتروني الذي تم حذفه الآن: "هل تبحث عن مرنة لمساعدتك على النجاح أو العثور على الحل التكنولوجي المناسب لك؟ لا تبحث أكثر".وقد وصفه ملفه الشخصي على موقع Founders Nation، وهو موقع يربط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة الإسرائيلية، بأنه "مطور أعمال ذو عقلية ريادة الأعمال يبحث عن مؤسس مشارك أو أشخاص متشابهين في التفكير لبدء مشروع".وأضافت: "دعونا نجري محادثة سريعة ونرى كيف يمكننا التعاون أو تبادل الأفكار والمعرفة. الخبرة المكتسبة من العمل في الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات ذات المستوى العالمي".