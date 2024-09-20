مكتب المرشد الإيراني: الرد على اغتيال إسرائيل لهنية قريب

ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى حول طريقة أو توقيت الرد.وتوعد المرشد الأعلى الإيراني في وقت سابق بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 تموز، في مقر إقامته في عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب في شكر بغارة على الضاحية لبيروت.