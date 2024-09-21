الرئيس الإيراني بذكرى اندلاع حرب الخليج الأولى: لن يجرؤ أي شيطان على ضربنا

جاء ذلك خلال مراسم عرض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية أقيم صباح في ذكرى اندلاع الحرب بين إيران والعراق، أو ما يُعرف في إيران بأسبوع الدفاع المقدس، وجرى العرض إلى جوار مرقد قائد الثورة الإيرانية روح الله في مدينة ري جنوب العاصمة .وتابع بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية إنه خلال سنوات الدفاع المقدس، تم تقديم أعظم التضحيات في جميع أنحاء البلاد، وتم دفع العدو أخيراً إلى اليأس، مضيفا إن جيشنا وقواتنا المسلحة كما قال أمير المؤمنين (ع) هي زينة الأرض وشرفها وسبب أمن إيران العظيمة.واستطرد، لقد نزلت إلى الميدان القوات البرية والجوية والبحرية والجيش الجبارة، وكل من يستطيع الدفاع عن هذا الوطن، ولم تسمح بسقوط شبر واحد من أرضنا الحبيبة في أيدي العدو.وأشار برشكيان، إلى أننا اليوم، يمكننا أن نعيش بفخر بفضل وجود القادة والعسكر والجيش والقوات البحرية الذين يحافظون على قوتنا في الجو والبر والبحر بكل عزة وفخر.. وجود هؤلاء الأعزاء يجلب الشرف والفخر لوطننا العزيز ونحن نفتخر بوجود هؤلاء الأحباء للوطن.وقال الرئيس الإيراني، نعلن بقوة للعالم أنه بالإضافة إلى الدفاع عن بلادنا، من خلال الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، يمكننا الحفاظ على منطقتنا في سلام وأمن وإظهار عزتنا وفخرنا للعالم.وشدد على انه بهذا التحالف نستطيع إيقاف الكيان الصهيوني الغاصب المتعطش للدماء والمجرم الذي لا يرحم الرجال والنساء والأطفال عند حده.. إذا توحدنا وتكاتفنا فلن يتمكن الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه.