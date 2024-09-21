– دولي

كشف اللبناني فراس الأبيض، عن حصيلة جديدة لضحايا "تفجيرات البيجر" والغارة الاسرائيلية.

وقال الأبيض ان "الغارة الإسرائيلية على الضاحية امس خلفت 31 قتيلا بينهم قيادات من حزب الله".

وأضاف ان "من بين قتلى الغارة 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 إصابة".

وتابع أن "العدد الإجمالي لقتلى تفجير أجهزة الاتصال البيجر واللاسلكي "ووكي توكي" والغارة على الضاحية بلغ 70 شخصا"، موضحا ان "عدد المصابين بتفجيرات البيجر الذين ما زالوا بالمستشفيات هو 770، بينهم 152 في العناية المركزة".

وأكد أنه تم إجراء "أكثر من ألفي عملية جراحية" للمصابين.

وأشار إلى أن "حصيلة انفجار أجهزة اللاسلكي، الأربعاء، بلغت 27 قتيلا، بالإضافة 12 قتلوا، الثلاثاء، إثر انفجار أجهزة البيجرز".

يذكر أن حزب اتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات البيجر، إلا أن لم تعلق حتى الآن.