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مرض غامض يضرب دولة عربية واعداد المصابين تتزايد
دوليات
2024-09-21 | 06:34
Alsumaria Tv
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1,400 مشاهدة
السومرية نيوز
– دولي
اعلنت
وزارة الصحة
المصرية، إنها رصدت خلال الأيام الماضية، زيادة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات بمحافظة أسوان، من المصابين بأعراض "إسهال وغثيان وقيء".
وشهدت الفترة الماضية في محافظة أسوان (جنوبي مصر) ظهور مرض مفاجئ وغامض، بعد تدفق عدد كبير من المواطنين تخطى 200 شخص، على 4 مستشفيات، بأعراض تشبه النزلة المعوية، بحسب الحكومة، ما دفعها إلى إرسال فريق طبي لتقصي المرض.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات اليوم، إنه تم رصد زيادة في أعداد المرضى، وتم إرسال فريق طبي برئاسة نائب الوزير للطب الوقائي، للتحرك في 3 مسارات، هي التأكد من سلامة مياه الشرب ومناظرة الحالات في المستشفيات، والمرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام.
وأضاف أنه تم أخذ عينات من 103 محطات لمياه الشرب ومن منازل الحالات التي ظهرت بها الأعراض، ولم تُظهر الفحوصات الأولية أي تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي، كما ناظر الفريق الطبي، الحالات المرضية المحتجزة في المستشفيات، كما تم المرور على أماكن تقديم الطعام باعتبار أن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، غالبا من تنتقل من خلال المياه والطعام.
وأشار بيان للوزارة اليوم، أنه تم المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة أمس بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.
وشدد المتحدث، على وجود
توجيه
من
رئيس
الحكومة
بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول إلى المصدر الأساسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كل الدعم للمرضى.
وانخفض عدد المرضى المحتجزين في المستشفى إلى 25 حالة، بدلا من 63 تم حجزهم في البداية، بخلاف عدد آخر تم تقديم العلاج لهم وخروجهم لاستكماله في
المنزل
.
ولفت المتحدث، إلى عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، ومن المقرر تنفيذ
اجتماع
لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.
وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق، أن الدلائل الأولية التي رصدها الفريق الطبي، تش
ير إلى عدم ظهور -حتى الآن- ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث إن غالبيتها من منطقتي أبو الريش بحري ودراو، ولكل منهما محطة مياه منفصلة.
وكان
رئيس
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد صرح يوم الخميس، بأن مستشفيات أسوان استقبلت 200 حالة تقريبا، لكن معظمهم خرج بعد تلقيه العلاج.
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