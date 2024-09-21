أوكرانيا توجه دعوة لمواطنيها: استعدوا للأسوأ

ونقل موقع Strana.ua عن ياسكو قولها: "في الشتاء ستكون هناك انقطاعات للتيار الكهربائي، اتركوا الأوهام جانبا واستعدوا للأسوأ، لساعات طويلة بدون كهرباء يوميا".وأشارت ياسكو إلى أن مساعدة الغربيين لن تكفي لاستعادة إمدادات الطاقة بالحجم المطلوب في .في 19 سبتمبر، ذكرت أن أوكرانيا فقدت نصف بنيتها التحتية للطاقة، مما قد يترك السكان بدون تدفئة ومياه في الشتاء.والشهر الماضي حذر وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشنكو من أن أوكرانيا ربما ستواجه أصعب شتاء في تاريخها، وحث السكان على الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة وشراء المولدات.