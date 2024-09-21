لبنان يعلن وصول شحنة من المساعدات الطبية العراقية

وقالت الوكالة، إن "وفد من العامة يضم بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز، تسلم شحنة إضافية من المساعدات للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من العراقي بالتعاون مع الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم، وتتضمن 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ".واضافت أن "الوفد شكر حكومة والجمعيات الشريكة على هذه المبادرة تظهر تضامنا كبيرا مع في ظل ظروف بالغة الصعوبة".