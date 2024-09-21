قبل الشتاء.. تحذيرات أوكرانية من "كارثة نووية"

وكتب سيبيها على منصة "إكس"، قائلا: "وفقا للمخابرات الأوكرانية، فإن الكرملين يستعد لشن ضربات على أهداف حيوية للطاقة النووية في أوكرانيا قبل فصل الشتاء".وأضاف: "يتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجهزة المفتوحة (في محطات الطاقة النووية) ومحطات النقل الفرعية، والتي تلعب دوراحيويا لضمان التشغيل الآمن للطاقة النووية".ولم يوضح سيبيها السبب الذي دفع للاعتقاد بأن تتأهب لتوجيه مثل هذه الضربات، ولم يصدر تعليق من حتى الآن.كما لم ترد الذرية على طلب للتعليق حتى الآن.ودعا أندريه يرماك، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى رد عالمي سريع على التهديد المزمع بضربة على منشأة نووية.وكتب على تيليغرام، قائلا: "هذا تحضير لسيناريو كارثة نووية محتملة. إرهابية".