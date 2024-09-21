واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

دعت الأمريكية، المواطنين الأمريكيين الى مغادرة فورا.



وقالت الأمريكية في بيان "نحض المواطنين الأمريكيين على مغادرة فورا ما دامت هناك رحلات متاحة من بيروت".

وكانت الأردنية، جددت مساء السبت، الدعوة لمواطنيها بعدم السفر إلى والمغادرة في أقرب وقت ممكن في ضوء التصعيد الذي يشهده من هجمات إسرائيلية متواصلة.

وقرر "الجيش الإسرائيلي"، السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب بغارة على بيروت.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثا "الإسرائيلي" في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين "الإسرائيلية" في مزارع بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.